「eSIM/iSIM」って何？　SIMカードなしでIoT機器をつなぎ、回線を遠隔で切り替える仕組み

【eSIM（イーシム） / iSIM（アイシム）】

スマートフォンを買い替えると、古い端末から小さなカードを抜き取り、新しい端末へ挿し替える作業が必要でした。カードの正体はSIMカードで、通信事業者と契約した回線の情報が保存されています。回線を識別する番号と、契約者本人の回線だと証明するための鍵が入っていて、ネットワーク側は端末から届いた情報を確認したうえで通信を許可します。挿し替えるだけで新しい端末が使えるようになるのは、回線の身分証がカードごと移動しているからです。

便利な仕組みではありますが、物理的なカードに頼る以上、避けられない手間もありました。新規契約や乗り換えではカードの到着を数日待つこともあり、海外旅行時に現地の回線を利用する際はSIMカードを買い直す面倒もつきまといます。端末側にもカードを収めるトレイと挿入口が必要になり、水やほこりの侵入経路になるうえ、限られた内部スペースを占有してしまいます。

これらの課題を解消するために生まれたのが、回線の契約情報を通信経由で端末に直接書き込む方式のeSIMです。契約時に発行されるQRコードをカメラで読み込むと、通信事業者のサーバーから、回線を利用するための契約情報をまとめた「プロファイル」が送られてきて、端末の中に保存されます。カードの配送を待つ必要がなく、深夜でも旅行先でも数分で回線が使えるようになります。

eSIMに対応した端末なら、プロファイルを複数保存しておき、設定画面で使う回線を切り替えられます。1台で仕事用と個人用の番号を使い分けたり、渡航中だけ現地の回線に切り替えたりできるのも、プロファイルを複数持てるからです。

プロファイルを安全に配信し、追加や削除、切り替えまで遠隔から管理する手順は、世界の通信事業者や端末メーカーが参加する業界団体のGSMAが、RSP（Remote SIM Provisioning）として標準化しています。共通の規格に沿って作られているため、通信事業者と端末の組み合わせが変わっても、同じ手順で開通できます。

eSIMの「e」は、embedded（組み込み）の頭文字です。名前のとおり、基板に直接はんだ付けするタイプが広く使われていて、代表的なパッケージのMFF2は6×5mm程度と、nanoSIMよりも大幅に小さくなります。カードを出し入れするトレイも省けるため、水やほこりに強くしたい機器や、振動の多い現場に据え付ける機器にも向いています。

eSIMをさらに小さくしたiSIM

小型化をさらに推し進め、SIMのための部品そのものをなくしてしまうのがiSIMです。数十億台規模のIoT機器にセルラー通信を組み込むとなると、SIMの部品代に加えて、基板に載せるスペースや、製造時にSIMを扱う手間まで重荷になります。負担を軽くする方法として、SIMを独立した部品として持たせるのをやめ、機器がもともと積んでいるチップの内側へ機能を移す発想が生まれました。チップの中へ移されたSIMが占めるのは、シリコン上で1mm四方にも満たない領域で、独立した部品として基板に置く場合の30分の1以下に収まります。

プロファイルの配信や切り替えには、eSIMと同じRSPの仕組みをそのまま使うため、通信事業者側の設備を作り直す必要もありません。iSIMの利点は、何と言っても機器の小型化と電池の持ちです。ボタン電池で何年も動かす環境センサーや、リング型やバンド型のウェアラブル機器、体に貼って使う医療機器など、6×5mmのチップを載せる余地すら惜しい製品にとって、iSIMは現実的な選択肢になります。

eSIM/iSIMはIoTでどう使われる？

IoT機器は、数百台から数千台という単位で設置し、一度置いたら何年も動かし続けるケースがざらにあります。物理SIMでは、設置後に通信事業者を変更しようとすると、作業員が現地へ出向いて1台ずつSIMカードを交換しなければなりません。全国に設置したスマートメーターのような機器では、現実的ではない作業量です。これに対してeSIMなら、新しいプロファイルを遠隔から配信するだけで回線を切り替えられます。海外へ出荷する製品でも、製造時は共通の構成にしておき、出荷先が決まってから現地向けのプロファイルを追加できるため、国ごとに異なるSIMを組み込んだ製品を用意する必要がありません。

もっとも、QRコードをカメラで読み込む手順が示すように、eSIMの開通は人が端末を操作することを前提に組み立てられています。山の中に据え付けたセンサーや工場の設備、車載機器には画面もカメラも付いていないことが珍しくなく、そのままでは同じ手順を踏めません。GSMAはこうした機器のために「SGP.32」という規格を用意し、端末側の操作ではなく、管理する側のサーバーからの指示でプロファイルを配れるようにしました。2026年5月にはVersion 1.3が公開されています。

規格が生きるのは、機器とSIM、通信事業者の3者がそろって対応している場合に限られます。どれか1つでも欠けると、結局は作業員が現地へ出向いてSIMを差し替える運用に戻ってしまうため、調達の段階で対応状況を確かめておきたいところです。

対応するサービスも動き出しており、ソラコムは2026年7月からSGP.32に対応したIoT SIMと「SORACOM Connectivity Hypervisor」の商用提供を開始しました。あらかじめ対応SIMを搭載した機器なら、出荷後に設置する国や地域へ合わせて回線を選び直したり、通信障害が起きた際に別の回線へ切り替えたりできます。

eSIMは、SIMカードをなくす技術というより、通信プロファイルを遠隔で管理するための仕組みで、iSIMはその機能を機器の中心となるチップ（SoC）へ統合して、さらに小さく作れるようにしました。設置後に人が触りに行きにくい機器や、大量の端末を長期間動かし続ける現場で、活躍してくれる技術なのです。