ソラコム、東京ヴェルディとパートナー契約 AI・IoTで地域共創を推進
ソラコムは、東京ヴェルディおよび一般社団法人東京ヴェルディクラブとのコーポレートパートナー契約の締結に合意した。発表日は8月4日で、2026/27シーズンから各チーム公式SNSのバナーなど各種広報物にソラコムのロゴが掲載されるという。両者はスポーツ、教育、地域社会をつなぐ共創を掲げ、AI/IoT技術の活用にもつなげる考えだ。
東京ヴェルディは「世界で輝く人材を育成する」をミッションに、サッカーに加えてトライアスロン、チアダンス、eスポーツ、パルクールなど多彩な競技を展開する総合クラブだ。ソラコムは、その育成理念と多様な個性が挑戦できる場づくりに共感し、パートナーとして活動を支援する。
ソラコムはAI/IoTプラットフォーム「SORACOM」を展開する企業で、世界200以上の国と地域で使えるIoT通信と、アプリケーションやデバイスを含むワンストップ提供を特徴とする。製造、エネルギー、決済などの産業DXに加え、農業や防災、地域社会の課題解決にも活用が進む。今回のパートナーシップは、スポーツを起点にした社会実装の知見を、AI/IoTテクノロジーの活用へ広げる狙いがあるという。
東京ヴェルディクラブは、サッカーで培った育成理念を基盤に、複数競技を通じて多様性を尊重する活動を続ける。ソラコムは、クラブ、ファン、地域、パートナーとともに、より豊かな社会の実現に貢献するとしている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります