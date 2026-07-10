SORACOM、AIが公式ドキュメントを参照できる「Knowledge MCPサーバー」を無償提供

ソラコムは、AIエージェントがSORACOM公式ドキュメントを検索・参照し、出典に基づいて回答できるリモートMCPサーバー「SORACOM Knowledge MCPサーバー」を、7月7日から無償で提供開始した。公開エンドポイントのURLをAIクライアントに登録するだけで使え、アカウント登録、認証、ソフトウェアのインストールは不要だという。

このサービスは、AIアプリケーションと外部情報源をつなぐ標準規格Model Context Protocol（MCP）に対応し、SORACOMの利用ガイド、ユーザーコンソールの操作手順、料金、IoT DIYレシピ、APIリファレンス、CLIコマンドなどを横断的に検索できる。キーワード検索と意味検索を組み合わせたハイブリッド検索を採用し、自然文の質問にも厳密なAPI名にも対応する設計だ。取得したページ本文はMarkdown形式でAI向けに提供され、参照元ページを出典として提示できるため、ハルシネーションの抑制と回答精度の向上が期待される。

利用方法はシンプルで、Claude、ChatGPT、GeminiなどのリモートMCP対応AIクライアントに公開エンドポイントURL「https://knowledge-mcp.soracom.com」を登録するだけだ。提供範囲はSORACOMの公開ドキュメントの日本語版と英語版で、ドキュメントは定期的に同期される。AIコーディング支援ツールで最新APIリファレンスを参照した実装を進めたり、業務担当者がチャットで料金や設定手順を確認したりする用途が想定される。