ヌーラボ、ISMAP登録に向けて対応を開始　Backlogなどを「官民連携」の協働基盤に

ヌーラボは、2026年6月、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」をはじめとするクラウドサービスにおいて、ISMAPの登録に向けた対応を開始した。

ISMAPとは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度である。同制度の「クラウドサービスリスト」に登録されることで、政府が求めるセキュリティ要求を満たしていることが認められ、行政や自治体における円滑な導入が可能になる。

ヌーラボのクラウドサービスは、アカウント数に縛られない料金体系が特徴である。行政・自治体が同社サービスを導入することで、利用人数を気にせず、民間企業や外部パートナーとシームレスにつながる「協働プラットフォーム」を提供できるようになる。

ヌーラボでは、「国産SaaSであるBacklogが、安全な基盤としてISMAPクラウドサービスリストに登録されることは、行政・自治体のDXを支えるだけでなく、官民が自律的に協働できる社会インフラづくりへの一歩になると考えています」と言及。同社は、2028年初頭の登録完了を目標に、セキュリティ・ガバナンス強化などの対応を進めていくという。