RTX 5070/5080搭載モデルが最大6.7万円引き　ハイエンド構成が割安に

セブンアールジャパンは、4月22日に「2026/4/22 24時間限定セール」を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大67,000円オフとなり、多くの注目を集めている。非常に限られた期間、具体的には4月22日の0:00から23:59までのわずか24時間のみの開催だ。
セールの目玉商品には、グラフィックボードGeForce RTX 5080を搭載した「ZEFT Z55BK」や「ZEFT R61BF」、GeForce RTX 5070を搭載した「ZEFT Z55XC」がラインナップされている。「ZEFT Z55BK」は、通常価格646,800円（税抜）から67,000円オフの579,800円（税抜）、「ZEFT R61BF」は通常価格658,800円（税抜）から65,000円オフの593,800円（税抜）、「ZEFT Z55XC」は通常価格416,800円（税抜）から40,000円オフの376,800円（税抜）という非常に競争力のある価格で提供される。
「ZEFT Z55BK」は、Intel Core Ultra7-265KFプロセッサを搭載し、2000GB SSDの大容量ストレージと32GB DDR5メモリを備える。ケースにはFractal Pop XL Silentを採用し、静音性にも優れている点が魅力だ。「ZEFT R61BF」はAMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサを搭載し、他のスペックはほぼ同等で全体としてのパフォーマンスが期待できる。「ZEFT Z55XC」は、ミッドレンジモデルでありながらGeForce RTX 5070を搭載し、日常的な使用にも、軽度のゲームにも対応可能だ。
このセールは、購入者に向けた特別な機会を提供している。送料無料に加え、セール対象商品は全10商品が予定されており、詳細はセール特設ページから確認することができる。
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