【RTX 5090搭載も値下げ】BTOゲーミングPCが最大13.6万円オフの大型セール開催

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、4月16日に「2026/4/16 24時間限定セール」を開催する。この特別な1日で、最新のゲーミングPC、デスクトップPCが最大で136,000円オフとなる。
セールでは、同社の主力商品である「ZEFT Z57X」や「ZEFT G62CL」、さらには「ZEFT Z55XM」など、人気のPCモデルが特別価格で購入できる。中でも「ZEFT Z57X」は、高品質のグラフィックカード「GeForce RTX 5090」や128GBのDDR5メモリを搭載したハイエンドモデルだ。通常価格1,399,800円のところ、セール価格は1,263,800円（税抜）となり、136,000円の値下げとなる。
他にも、多様なニーズに応えるため、「ZEFT G62CL」や「ZEFT Z55XM」もセール対象となっている。「ZEFT G62CL」は、GeForce RTX 5060 Tiを搭載し、395,800円が366,800円（税抜）へ。ミドルタワーの「ZEFT Z55XM」は271,800円が264,800円（税抜）になる。
セールは4月16日0:00から23:59までの24時間限定で行われる。購入はパソコンショップSEVENのウェブサイトから可能で、セール特設ページで詳細を確認できる。
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