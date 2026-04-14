ゲーミングPCが最大14.1万円引き、RTX 5090モデルも対象の24時間セール開催

パソコンショップSEVENを運営するBTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが、4月15日限定で特別な24時間セールを行うという。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大141,000円オフという驚きの価格で提供される予定だ。
セールの目玉商品には、「ZEFT Z57AA」「ZEFT R67AL」「ZEFT Z55XZ」といった高性能PCが含まれている。特に「ZEFT Z57AA」は、Microsoft Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra9-285K プロセッサとGeForce RTX 5090を組み合わせた究極の性能を誇る。このモデルは通常1,368,800円（税抜）のところ、141,000円オフの1,227,800円（税抜）で提供される。
また、「ZEFT R67AL」は、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載したモデルで、通常価格428,800円（税抜）が41,000円オフの387,800円（税抜）。「ZEFT Z55XZ」は、intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5080を組み合わせたモデルで、通常678,800円（税抜）が79,000円オフの599,800円（税抜）という。
セール期間は4月15日の0:00から23:59までの24時間限定で、全10商品がセール対象となる。どれも送料無料なので、この機会に最先端のゲーミングPCを手に入れるチャンスを逃さないようにしたい。詳しくはセール特設ページで確認することができる。
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