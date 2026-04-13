【最大12.3万円引き】ゲーミングPCが激安、RTX 5090搭載モデルも対象の24時間セール開催

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、4月13日に「24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で123,000円引きとなる特別価格で購入可能だ。
セールの目玉商品は、新世代の性能を誇る「ZEFT R69F」。OSにはMicrosoft Windows 11 Proを搭載し、プロセッサはAMD Ryzen 7 9850X3Dを使用。強力なGeForce RTX 5090グラフィックボードと64GB DDR5メモリを組み合わせ、このミドルタワーケースのPCは、高負荷なゲームでもスムーズに動作するという。通常価格1,197,800円のところ、123,000円引きの1,074,800円（税抜）で提供され、送料無料での配達となる。
また、エントリーレベル向けには「ZEFT Z55XG」が用意されている。こちらもMicrosoft Windows 11 Homeが標準のOSとなり、intel Core Ultra7-265Fプロセッサを搭載。GeForce RTX 5060 Ti 8GBグラフィックボードとの組み合わせで、ミドルレンジのゲームプレイを楽しむのに十分だろう。通常359,800円のところ、25,000円オフの334,800円（税抜）での販売となる。
さらに、AMD製プロセッサで高い人気を集める「ZEFT R60GY」も登場。このモデルは、Radeon RX 9070XTグラフィックボードと2000GB SSDストレージを持ち、驚異的な処理速度を体感できる。通常価格の499,800円から50,000円引きとなる449,800円（税抜）の特別価格での提供だ。
セールは4月13日23時59分までの限定開催で、全10商品が対象となるセール特設ページから確認できる。最新の性能を誇るこれらのPCを、期間限定の特別価格で手に入れるチャンスを見逃さないで欲しい。
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