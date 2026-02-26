【149,000円引き】Core Ultra 9×RTX 5090搭載機が特価！ パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営する「パソコンショップSEVEN」は、2月27日に『2026/2/27 24時間限定セール』を実施する。この特別なイベントでは、最新のゲーミングPCとデスクトップPCが最大149,000円オフになるという。

セールの目玉商品として、3つのラインナップが特に注目を集めている。最も高性能な「ZEFT Z55XX」は、Microsoft Windows 11 Pro、プロセッサにintel Core Ultra9-285、GeForce RTX 5090のグラフィックボード、64GBのメモリ、2000GB SSDと2TB HDDのストレージを備えている。この高性能モデルは、通常価格1,348,800円から149,000円オフの特価1,199,800円（税抜）で購入可能だ。

中間クラスの「ZEFT Z55IF」は、Windows 11 Home、intel Core Ultra7-265Fプロセッサ、GeForce RTX 5070グラフィックボード、32GBメモリを持ち、特価389,800円（税抜）となる。さらには、エントリーモデル「ZEFT Z55XM」も271,800円（税抜）で手に入る。

このセールは2月27日0:00から23:59までの24時間限定で行われ、送料無料サービスもしっかり提供される。興味がある人は公式サイトの特設ページをチェックして最新鋭のPCを手に入れよう。