ハイエンドPCが一気に値下げ！ RTX 5090搭載機が10万円オフの24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENにて、2月26日限定で『2026/2/26 24時間限定セール』が開催される。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で100,000円引きという大幅な値引きが行われ、注目を集めている。セールは2月26日0:00から23:59までの24時間限定で実施される。

注目のセール商品として、ハイスペックなゲーミングPC「ZEFT Z55BV」が挙げられる。こちらのモデルは、OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を採用し、プロセッサはintel Core Ultra7-265、グラフィックボードにはGeForce RTX 5090を搭載している。通常価格999,800円（税抜）から100,000円引きの899,800円（税抜）で提供され、送料無料で購入できる。

また、「ZEFT R60TH」は、OSにMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、プロセッサにAMD Ryzen 7 9800X3Dを使用し、グラフィックボードにGeForce RTX 5070 Tiを搭載。通常価格664,800円（税抜）が66,000円引きの598,800円（税抜）で提供される。またこちらも送料無料となっている。

さらに「ZEFT Z56W」は、プロセッサにintel Core Ultra9-285K、グラフィックボードにGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載したモデルで、通常価格589,800円（税抜）が60,000円引きの529,800円（税抜）で発売される。同様に送料無料だ。

これらの高性能PCは、ゲームユーザーやクリエイターなど、性能を重視するユーザーにとって魅力的な選択肢となることだろう。その他全10商品がセール対象となっており、詳しい情報はセール特設ページで確認することができる。