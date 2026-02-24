ゲーミングPCが最大7.6万円引き！ RTX 5080／5060 Ti搭載モデルが1日限定特価

セブンアールジャパンは、2月25日に『2026/2/25 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大76,000円割引されるという。

セールの目玉商品には、ハイエンドPCの「ZEFT Z55BJ」が含まれている。これはプロセッサにintel Core Ultra7-265を搭載し、グラフィックボードにはGeForce RTX 5080を採用。メモリは64GB DDR5(32GB x2)、ストレージは2000GB SSDと、非常に高いスペックを誇る。この性能により、最新のゲームタイトルを快適にプレイすることができるだろう。通常価格は799,800円(税抜)だが、76,000円オフの723,800円(税抜)で購入可能だ。

さらに、リーズナブルな選択肢として「ZEFT Z56T」も提供される。intel Core Ultra5-235プロセッサにGeForce RTX 5060 Ti 8GBのグラフィックボードを搭載しており、メモリは16GB DDR5(16GB x1)、ストレージは1000GB SSDとなっている。通常価格329,800円(税抜)が30,000円オフの299,800円(税抜)で購入でき、こちらも見逃せない。

加えて、AMDユーザーに向けた「ZEFT R61BM」もリストにある。プロセッサはAMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載し、GeForce RTX 5060 Ti 16GBグラフィックボード、メモリは32GB DDR5(32GB x1)、ストレージは1000GB SSDが組み合わさっている。こちらも通常価格448,800円(税抜)が49,000円オフの399,800円(税抜)で購入できる。

これらの製品を含む全10商品がセール対象となり、すべて送料無料で提供される。詳細はセール特設ページから確認できるので、興味のある人は早めにアクセスしてほしい。