743,800円→668,800円に！ RTX 5080搭載「ZEFT Z55BP」が75,000円オフの衝撃セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、2月23日に『2026/2/23 24時間限定セール』を開催する。このセールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大75,000円割引で購入できるという魅力的な内容だ。

セールの目玉商品として「ZEFT Z55BP」が挙げられる。このモデルは、OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサにはintel Core Ultra9-285K、さらにグラフィックボードにはGeForce RTX 5080を採用している。また、32GB DDR5メモリと2000GB SSDのストレージなど、ゲーミングPCとして申し分のないスペックを誇る。通常価格743,800円がセールでは668,800円（税抜）と、その値引き額は驚きの75,000円だ。

他にも、「ZEFT R67S」や「ZEFT R60RJ」といった高性能なモデルが取り揃えられている。「ZEFT R67S」は、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5070グラフィックボードを備えるモデルで、通常価格499,800円が449,800円（税抜）に。「ZEFT R60RJ」は、Radeon RX 9070XTグラフィックボードを備えており、通常価格449,800円が399,800円（税抜）で購入可能となる。また、どちらのモデルも送料無料だ。

販売はパソコンショップSEVENの公式サイトで行われ、セール特設ページからアクセス可能だ。セール当日0:00から23:59までの24時間限定なので、購入を検討している人はこの機会を逃さないよう注意が必要だ。