実質“6万円引き”でハイエンドPCが狙える！ 24時間限定セール

セブンアールジャパンは、2月22日にパソコンショップSEVENで『2026/2/22 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大61,000円の割引価格で購入可能だ。販売期間は2月22日0:00から23:59までの24時間限定で行われる。

目玉商品には、強力なスペックを誇る「ZEFT R60TD」と「ZEFT Z59V」が含まれる。「ZEFT R60TD」は、AMD Ryzen 9 9950Xプロセッサ、Radeon RX 9070XTグラフィックボード、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載。通常価格から61,000円オフの特価588,800円（税抜）で販売される。一方、「ZEFT Z59V」にはintel Core Ultra7-265Fプロセッサ、GeForce RTX 5060 Ti 16GBグラフィックボード、16GB DDR5メモリが搭載され、通常より27,000円割引の348,800円（税抜）で提供される。

また、「ZEFT R63M」も注目だ。これはAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9070XTグラフィックボードを備えており、32GB DDR5メモリ、2000GB SSD+2TB HDDのストレージ構成が魅力だ。通常より51,000円オフの498,800円（税抜）で購入可能となる。すべてのモデルが送料無料という点も嬉しい。

セールの詳細や他のセール対象商品は、特設ページから確認できる。最新技術を駆使したPCをお得に手に入れる絶好の機会だ。