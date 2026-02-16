最新ゲーミングPCが今だけ割引、RTX 5090から5060まで全10製品特価

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、2月20日に「2026/2/20 24時間限定セール」を開催する。今回のセールは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で122,000円引きとなる魅力的な内容だ。

セールの目玉である「ZEFT R60AE」は、最新のAMD Ryzen 7 7800X3DプロセッサとGeForce RTX 5090を搭載したハイスペックゲーミングPCだ。64GBのDDR5メモリと2000GBのSSDも完備し、通常価格1,185,800円が122,000円引きの1,063,800円（税抜）で購入できる。このほかにもミドルタワーケースや1300Wの80Plus platinum電源を採用し、動作の安定性と高いパフォーマンスを両立している。

一方、「ZEFT Z56M」は、コスパを重視した構成で提供される。intel Core Ultra5-235とGeForce RTX 5060を組み合わせた仕様で、16GBのメモリと1000GBのSSDを搭載。通常価格287,800円から18,000円引きの269,800円（税抜）で提供される。また、CoolerMaster Silencio S600ケースと650Wの80Plus bronze電源を備えており、静音性と省エネ性能にも優れている。

さらに、「ZEFT Z59F」は、intel Core Ultra9-285KとGeForce RTX 5070 Tiの組み合わせを強みとし、32GBのDDR5メモリと2000GBのSSDを装備する。通常価格596,800円から59,000円引きの537,800円（税抜）で、ゲーマーにとって快適なプレイ環境を提供する。他にも、お得な全10商品がセール対象となる。