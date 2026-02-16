最大15万円以上の値引き！ Core Ultra 9×RTX 5090搭載ゲーミングPCが特価

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENにて、2月19日に『2026/2/19 24時間限定セール』を実施する。この限定セールでは、ゲーミングPCやデスクトップPCが最大153,000円オフで提供されるということで、注目を集めている。

特に注目されるのは、最新の「ZEFT Z57X」モデルである。このモデルは、Intel Core Ultra9-285Kを搭載し、グラフィックボードにはGeForce RTX 5090を採用。メモリは128GB DDR5と、大容量である。ストレージも2000GB SSDに2TB HDDを備え、全方位で快適なPC環境を提供する仕様となっている。通常価格1,478,800円（税抜）のところ、153,000円引きの1,325,800円（税抜）で購入可能だ。

また、他に「ZEFT Z55IF」や「ZEFT Z55WS」といったモデルもセール対象となっている。「ZEFT Z55IF」は、Intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5070を搭載し、32GB DDR5メモリを装備。価格は通常429,800円（税抜）が40,000円引きの389,800円（税抜）になる。



「ZEFT Z55WS」では、プロセッサにIntel Core Ultra7-265とGeForce RTX 5070 Tiを採用したモデルで、通常544,800円（税抜）が55,000円引きの489,800円（税抜）で販売される。

このほかにも、全10商品のセールが予定されており、各商品は送料無料で提供される。商品の詳細は、セール特設ページにて確認できる。