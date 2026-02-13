最大9万4000円オフ！ パソコンショップSEVENの2月17日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、2月17日に『2026/2/17 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大94,000円オフで購入可能になる。

「ZEFT R61AM」は、OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはAMD Ryzen9 9950X3Dを採用したハイエンドゲーミングPC。グラフィックボードはRadeon RX 9070XTを搭載し、メモリは128GBのDDR5(32GB x4)で構成される。通常価格913,800円が94,000円オフの819,800円（税抜）で、送料無料だ。

「ZEFT R68G」も魅力的だ。OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはAMD Ryzen7 9850X3Dを採用。グラフィックボードはGeforce RTX5070を搭載し、メモリは16GBのDDR5で構成される。通常価格399,800円が21,000円オフの378,800円（税抜）となっている。

また、「ZEFT Z55XC」はintel Core Ultra7-265Fプロセッサ、グラフィックボードはGeforce RTX5070を搭載したモデル。このPCは通常価格429,800円が40,000円オフの389,800円（税抜）で提供される。

セールの詳細やその他の商品については、専用のセールページを確認することができる。24時間限定の特別セールをお見逃しなく︕