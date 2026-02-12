RTX 5070 Ti搭載ハイエンドPCが8万円引き！ セブンアールジャパン24時間限定セール開催中

ゲーミングPCメーカーのセブンアールジャパンは、2月15日に「2026/2/15 24時間限定セール」を実施する。多くの最新のデスクトップPCが最大80,000円オフとなるこのセールは、2月15日0:00から23:59までの限定開催だ。

セールの目玉商品には、最新スペックを誇る「ZEFT Z57W」が含まれる。このモデルはGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、2TBのHDDと2000GBのSSDという大量のストレージを持ち合わせたハイエンド機だ。通常価格769,800円（税抜）から80,000円オフの689,800円（税抜）で購入可能で、送料無料の特典付きとなっている。他にも「ZEFT Z56D」（40,000円オフ）や「ZEFT Z54W」（14,000円オフ）なども提供され、どのモデルも送料無料だ。

「ZEFT Z56D」はより手頃な価格ながらも、intel Core i7-14700FとGeForce RTX 5070を備えた高性能PCで、377,800円（税抜）で購入できる。「ZEFT Z54W」はエントリーモデルとして、GeForce RTX 5050を搭載しており、285,800円（税抜）という価格設定となっている。これらすべてのセール品は、セール特設ページから詳細を確認し購入することが可能だ。

この24時間限定セールは、ゲーミングPCの新規購入を検討しているユーザーにとって見逃せない機会であり、提供されるモデルの豊富さと価格の競争力により、多くの注目を集めることが期待される。