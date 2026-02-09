RTX 5070 Ti／Core Ultra 9搭載モデルが特価に、パソコンショップSEVEN限定セール開催

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、2月12日に「2026/2/12 24時間限定セール」を開催する。このセールでは最新のゲーミングPCとデスクトップPCが最大60,000円オフとなる。

セールの目玉となる商品は、「ZEFT Z59F」だ。Windows 11 Homeを搭載するこのモデルは、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載している。32GB DDR5メモリと2000GBのSSDストレージを備え、通常価格619,800円（税抜）のところ、60,000円オフの559,800円（税抜）で提供されるという。これに加えて、送料無料の特典付きだ。

中上級者に最適な「ZEFT Z56P」は、intel Core i7-14700FプロセッサとGeForce RTX 5060が特徴だ。メモリ容量は16GB DDR5、ストレージは1000GBのSSDを搭載し、従来の価格から15,000円オフの特価である284,800円（税抜）で販売される。

さらに、AMDプロセッサを好むユーザー向けの「ZEFT R66G」も用意されている。このモデルは、AMD Ryzen 7 7700プロセッサを備え、通常283,800円（税抜）のところ、268,800円（税抜）で手に入れることができる。こちらも送料無料だ。

全10商品の詳細と、そのほかのお得な情報はセール特設ページで確認できる。24時間限定という短期間のため、興味のある人は早めにチェックすると良いだろう。