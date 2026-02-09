RTX 5080搭載PCも値下げ　パソコンショップSEVENの24時間限定セールをチェック

セブンアールジャパンが運営する「パソコンショップSEVEN」は、2月10日に24時間限定で特別セールを開催する。ゲーミングPCをはじめとする高性能なデスクトップPCを通常よりも大幅な割引価格で提供するという。

まず注目したいのは、セールの目玉商品である「ZEFT Z55XZ」だ。このモデルは、Windows 11 Proを搭載し、高性能なintel Core Ultra7-265KFプロセッサーとGeForce RTX 5080グラフィックボードを備えている。メモリは32GB DDR5、ストレージは2TB SSDという十分なスペックを誇り、ケースにはスタイリッシュなNZXT H9 FLOW RGBホワイトが採用されている。本商品の通常価格は759,800円（税抜）だが、今回のセールでは76,000円引きの683,800円（税抜）で購入できる。

また、「ZEFT R68K」も特価商品の一つだ。こちらはWindows 11 Home、AMD Ryzen 7 9850X3D、GeForce RTX 5070の構成となっており、メモリ32GBと1TBのSSDを搭載している。通常価格499,800円（税抜）のところ、50,000円オフの449,800円（税抜）での提供だ。「ZEFT Z55XK」も見逃せない。Intel Core Ultra9-285KやGeForce RTX 5050が搭載され、通常価格369,800円（税抜）が344,800円（税抜）となる。

セールは2月10日0:00から23:59まで一日限りとなり、公式オンラインストアで簡単に購入可能だ。この他のモデルも含め、全10商品がセール対象であり、詳細は特設ページで確認できる。