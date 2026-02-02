最新RTX 5070／5070 Ti搭載BTOが大幅割引、パソコンショップSEVENの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、2月6日に『2026/2/6 24時間限定セール』を開催する。セール対象の最新ゲーミングPCが最大71,000円オフとなる。販売期間は2月6日0:00から23:59までだ。

セールでは「ZEFT Z55XY」が特に注目される。OSにMicrosoft Windows 11 Homeを搭載し、最先端のintel Core Ultra7-265KFプロセッサやGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを使用する。メモリは64GBのDDR5（32GB x2）で、ストレージには大容量2000GB SSDを搭載。通常価格739,800円（税抜）から71,000円オフの668,800円（税抜）で提供される。

さらに、「ZEFT Z57U」もセール対象商品に含まれる。こちらはintel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5070を採用し、メモリ32GB DDR5（16GB x2）、1000GB SSDストレージを搭載。通常583,800円（税抜）が58,000円オフされ、525,800円（税抜）で購入可能だ。また、「ZEFT R60GU」はAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 5060 Tiグラフィックボードを搭載しており、394,800円（税抜）の特価で販売される。

合計10商品がセールの対象となっており、詳細は特設ページから確認できる。このチャンスを逃さず、最新の高性能ゲーミングPCを手に入れたい人はぜひ利用してほしい。送料無料の特典も見逃せない。