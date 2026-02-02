ハイエンドゲーミングPCが一斉値下げ、パソコンショップSEVENの24時間限定セールで最大13.8万円引き

BTOパソコンメーカーセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、2月4日に24時間限定のセールを実施する。この特別なセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大138,000円オフで提供されるという。具体的なセール期間は2月4日0:00から同日23:59まで。この機会を逃すとまたしばらくこの価格で手に入れることは難しいかもしれない。

今回のセールの目玉商品は、ハイエンドなゲーミングPC「ZEFT R61XD」だ。OSにはMicrosoft Windows 11 Homeの64ビット版を搭載し、プロセッサには強力なAMD Ryzen 9 9950X3Dを採用している。グラフィックボードは最新のGeForce RTX 5090が採用され、メモリは32GB DDR5を搭載するなど、ゲームを快適に楽しむためのスペックを持っている。この商品は、通常1,317,800円（税抜）から、138,000円オフの特価1,179,800円（税抜）で購入可能だ。

また、他にもセール対象になっている「ZEFT R65Q」や「ZEFT R64I」など、価格帯やスペックの異なるPCも取り揃えている。「ZEFT R65Q」は、軽い処理にも適したAMD Ryzen 5 9600を搭載し、通常価格297,800円（税抜）から26,000円オフの271,800円（税抜）で提供される。「ZEFT R64I」はAMD Ryzen 9 9900Xを搭載し、価格は通常486,800円（税抜）から47,000円オフの特価439,800円（税抜）だ。どの商品も送料無料という特典付きで、このセールでは計10商品が対象となっている。

セールの詳細や購入方法については、専用のセール特設ページを参照すると良いだろう。この機会に高性能なPCを手に入れて、快適なデジタルライフを始めてみてはいかがだろうか。