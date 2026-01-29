RTX 5090搭載PCも値下げ！ パソコンショップSEVENが24時間限定で最大12.7万円オフ

セブンアールジャパンは、2月2日に『2026/2/2 24時間限定セール』を開催する。セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大127,000円オフされる。

24時間限定のセールが行われるのは2月2日の0:00から23:59まで。この期間中、パソコンショップSEVENでは、最先端のコンポーネントを搭載した3つの注目製品が特別価格で提供される。

まず、【ZEFT Z55BV】はMicrosoft Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 5090の組み合わせで最高のパフォーマンスを発揮。16GB DDR5メモリと2000GBのSSDを搭載し、ミドルタワーケースと1200W 80Plus gold電源でパワフルな動作を実現する。通常価格1,176,800円(税抜)が特価1,049,800円(税抜)となる。

次に、【SR-ar5-5680J/S9】はスリムなデザインでありながら、AMD Ryzen 5 9600プロセッサと64GB DDR5メモリを搭載し、1,000GBのSSDで十分なストレージスペースを提供する。通常価格319,800円(税抜)が特価299,800円(税抜)だ。

さらに、【ZEFT R61BZ】は、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GB DDR5メモリと1,000GB SSDにより、スムーズなゲームプレイをサポートする。ケースとしてはNZXT H9 FLOW RGB ホワイトが使用され、通常価格627,800円(税抜)が特価565,800円(税抜)となる。

いずれの商品も送料無料で、購入はパソコンショップSEVENの公式ウェブサイトで可能だ。このセールでは、他にも全10商品が対象となっており、詳細は特設ページより確認できる。