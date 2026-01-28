AMD Ryzen 9 9950X3D搭載PCが10万円引き、パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENでは、2月1日に「2026/2/1 24時間限定セール」を実施する。このセールにおいて、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で100,000円オフという大幅な値引きが行われるという。期間は2月1日の0:00から23:59までの24時間限定だ。

今回のセールで特に注目すべきは、『ZEFT R61AM』だ。通常価格899,800円（税抜）のところから100,000円オフの特価で799,800円（税抜）で手に入れることができ、送料は無料である。AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとRadeon RX 9070XTを搭載し、メモリは128GB DDR5、ストレージは2000GB SSDに加えて2TB HDDを備えている。このハイスペックなモデルは、ゲーマーにとって理想的な選択肢だろう。

その他、AMD Ryzen 7 9700Xを搭載した『ZEFT R64J』が60,000円値引きされて519,800円（税抜）、intel Core Ultra7-265Kプロセッサを持つ『ZEFT Z54X』が22,000円オフの297,800円（税抜）となる。どの商品も送料無料で提供されるため、大変お得なチャンスである。

セールの詳細や購入は、パソコンショップSEVENの公式セール特設ページを確認してほしい。