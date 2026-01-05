Core Ultra 7×RTX 5090構成が9.1万円引き、1日限定のゲーミングPCセール

セブンアールジャパンは、1月9日に『2026/1/9 24時間限定セール』を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが大幅に割引されるこのセールは、1月9日0:00から23:59までの24時間限定で開催される。

セールの目玉商品として、『ZEFT Z55GA』が注目される。通常価格949,800円（税抜）から91,000円オフの特価858,800円（税抜）で提供されるこのモデルは、intel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、さらに32GBのDDR5メモリと1000GB SSDを備えている。高性能なAntec P20Cブラックケースに加え、1300W 80Plusプラチナ電源が組み込まれており、ゲーミングに最適な構成だ。

他にも『ZEFT Z55XK』や『ZEFT R60HT』がそれぞれ20,000円と44,000円オフで提供される。『ZEFT Z55XK』は、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5050グラフィックボードを搭載し、16GBのDDR5メモリと2000GB SSDを備える。『ZEFT R60HT』は、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 5070グラフィックボードを搭載し、32GBのDDR5メモリと1000GB SSDを装備したモデルだ。

これらのモデルはすべて送料無料で提供され、詳細や他のセール商品の購入は公式セール特設ページで確認が可能だ。この機会を逃すことなく、最新のテクノロジーを手に入れる絶好のチャンスを活かしてもらいたい。