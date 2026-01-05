ゲーミングPCが一斉値下げ、セブンアールジャパンの24時間限定セールがスタート

セブンアールジャパンは、1月8日に「2026/1/8 24時間限定セール」を開催する。この特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大78,000円オフで提供されるという。

目玉商品のひとつ「ZEFT Z55BJ」はMicrosoft Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを備える。メモリ64GB DDR5、ストレージ2000GB SSDといったハイエンド仕様が特徴だ。ミドルタワーケースに収められ、1000W 80Plus gold電源を装備している。通常価格773,800円が、78,000円引きの特価695,800円（税抜）で提供される。

「ZEFT R60HK」は、AMD Ryzen 7 9800X3Dをプロセッサに採用し、GeForce RTX 5070グラフィックボードを搭載。このモデルもWindows 11 Homeを標準搭載し、32GB DDR5メモリと1000GB SSDを搭載している。通常価格399,800円から20,000円引きの特価379,800円（税抜）で購入可能だ。

続いて「ZEFT Z55IT」では、intel Core Ultra5-235プロセッサ、GeForce RTX 5050グラフィックボード、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載。マイクロタワーケースに収め、650W 80Plus bronze電源を採用している。このモデルは通常価格249,800円から23,000円引きの特価226,800円（税抜）で提供される。

各モデルとも送料無料で提供される上、購入はパソコンショップSEVENの特設ページにて行うことができる。セール詳細や他の商品情報は、セール特設ページで確認可能だ。