AMD Ryzen 9 9950X3Dモデルも値下げ　パソコンショップSEVENの24時間限定ゲーミングPCセール

セブンアールジャパンは、1月7日に「2026/1/7 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、同社が運営するパソコンショップSEVENで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大112,000円オフとなる。

注目の商品として、「ZEFT Z55BY」が挙げられる。このハイエンドゲーミングPCは、Intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、ゲームやクリエイティブな作業に最適なパフォーマンスを提供する。64GBのメモリと2000GBのSSDストレージを備えた、「ZEFT Z55BY」は通常1,097,800円（税抜）のところ、112,000円引きの特価985,800円（税抜）で提供される。

また、AMD Ryzenを搭載したモデルも注目に値する。「ZEFT R61ACA」は、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5070グラフィックボードを搭載し、幅広いユーザーニーズに対応可能だ。こちらも通常535,800円（税抜）が56,000円引きの479,800円（税抜）で購入できる。さらに、「ZEFT R60FY」ではRadeon RX 9060XTグラフィックボードを採用し、通常価格377,800円（税抜）が28,000円引きの349,800円（税抜）で提供される。

セールは1月7日の0:00から23:59まで開催されるので、興味のある人はお早めに特設ページをチェックしてほしい。この機会に、高性能なゲーミングPCを手に入れる絶好のチャンスを逃さないようにしよう。