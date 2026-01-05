RTX 5090搭載PCが11万円オフ　パソコンショップSEVENの1月6日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、1月6日に『2026/1/6 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCがなんと最大110,000円オフで購入可能になるという。

「ZEFT Z55BX」は、OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはIntel Core Ultra7-265KFを採用している。グラフィックボードはGeForce RTX 5090を搭載し、メモリは64GBのDDR5(32GB x2)で構成される。通常価格1,059,800円が110,000円オフの949,800円（税抜）で、送料無料だ。

また、「ZEFT R65Z」はAMD Ryzen 5 8500Gプロセッサを基に、GeForce RTX 5050のグラフィック性能を備えたモデルだ。このPCは通常価格219,800円が10,000円オフの209,800円（税抜）で提供される。初心者や中級者のゲーマーに適した機種だ。

加えて、「ZEFT Z55XP」も魅力的だ。Intel Core Ultra9-285プロセッサにGeForce RTX 5070のグラフィックボードが組み込まれたこのモデルは、通常597,800円のところ59,000円オフの538,800円（税抜）となっている。

セールの詳細やその他の商品については、専用のセールページを確認することができる。24時間限定で行われるこの特別セールをお見逃しなく︕