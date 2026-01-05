最大10万円オフ、セブンアールジャパンの限定BTOパソコンセールが開催中

セブンアールジャパンは、1月5日に24時間限定セールを行う。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大100,000円オフとなり、購入の絶好のチャンスとなっている。このセールは午前0時から午後11時59分まで行われ、特に注目されているのは『ZEFT R60P』や『ZEFT Z56G』などの高性能なBTOパソコンだ。

この限定セールの目玉商品の一つである『ZEFT R60P』は、AMD Ryzen 7 9700Xを搭載したハイエンドなゲーミングPCだ。通常979,800円（税抜）のところ、100,000円オフの879,800円（税抜）で購入できる。さらに、『ZEFT Z56G』はintel Core Ultra7-265を備え、こちらは通常399,800円（税抜）のところ、20,000円オフの379,800円（税抜）となる。

もう一つの注目商品『ZEFT Z54QP』は、コンパクトなミドルタワーケースとintel Core Ultra7-265KFを搭載し、通常263,800円（税抜）のところ、セール価格の249,800円（税抜）で提供される。すべての製品が送料無料で購入可能だ。

セールに参加するにはセール特設ページにアクセスすれば良い。詳細なスペックや仕様、さらなる割引情報が掲載されているので、購入を検討している人は要チェックだ。また、このセールでは他にも全10商品が割引対象となっているという。