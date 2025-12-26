RTX 5090搭載ゲーミングPCが10万円超オフ　パソコンショップSEVENの24時間限定年末セールが狙い目

セブンアールジャパン運営のパソコンショップSEVENは、12月30日に24時間限定セールを開催する。同社の最新ゲーミングPCやデスクトップPCが最大で101,000円オフとなる。

セールは12月30日の0:00から23:59まで行われる。対象となる主な商品は、ハイスペックなゲーミングPC「ZEFT Z55BY」「ZEFT R67P」「ZEFT Z55XA」などである。「ZEFT Z55BY」はMicrosoft Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra7-265KFプロセッサやGeForce RTX 5090グラフィックボードを備える。このモデルは通常価格1,049,800円のところ、101,000円引きの948,800円（税抜）で購入可能だ。

他にも、「ZEFT R67P」では44,000円引きの389,800円（税抜）、「ZEFT Z55XA」では63,000円引きの574,800円（税抜）での提供となる。いずれも送料無料での販売で、購入はパソコンショップSEVENの公式サイトにて行える。気になる人はセール特設ページをチェックすることを推奨する。

他にも全10商品がセール対象だ。