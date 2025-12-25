RTX 5070 Ti搭載モデルも対象　パソコンショップSEVENの24時間限定セールで狙い目PCは？

セブンアールジャパンは12月29日、パソコンショップSEVENにて『2025/12/29 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大60,000円オフという驚きの価格で提供される。セールは当日の0:00から23:59までの24時間限定で行われる。

セールの目玉となる商品には、「ZEFT Z55BP」が含まれる。OSにはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、プロセッサはintel Core Ultra9-285K、グラフィックボードはGeForce RTX 5080を搭載し、メモリは32GB DDR5(16GB x2)、ストレージは2000GB SSDという高性能な仕様だ。ケースにはFractal Pop XL Silent Black Solidを採用しており、性能と静音性の両方を兼ね備えたデザインが特徴。通常629,800円（税抜）が60,000円オフの特価569,800円（税抜）で購入できる。

また、「ZEFT R60CL」や「ZEFT R61I」も注目の商品だ。「ZEFT R60CL」はMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、プロセッサにAMD Ryzen 7 9700X、グラフィックボードにGeForce RTX 5070 Ti、メモリとストレージはそれぞれ32GB DDR5(16GB x2)と1000GB SSDを搭載している。通常価格489,800円（税抜）が50,000円オフとなる439,800円（税抜）で提供される。「ZEFT R61I」も同様に高性能で、通常価格477,800円（税抜）が48,000円オフの特価429,800円（税抜）で購入可能。このほか全10商品がセール対象となっている。

すべてのセール商品は送料無料で注文可能だ。詳細および購入方法は特設ページで確認できる。この年末、最新の高性能パソコンを手に入れる絶好の機会となるだろう。