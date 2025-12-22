通常92万円超のハイエンドPCが9.5万円引き　パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、12月26日の0:00から23:59までの期間、24時間限定セールを開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大95,000円オフとなる。

販売される主なモデルには、「ZEFT R61XD」、「ZEFT R60FN」、「ZEFT Z59F」などがある。ZEFT R61XDは通常価格924,800円（税抜）のところ、95,000円の割引で829,800円（税抜）となり、送料無料で提供される。詳細は特設ページで確認可能だ。

そのほか、ZEFT R60FNは通常368,800円（税抜）が29,000円割引され、特価339,800円（税抜）で販売される。またZEFT Z59Fは543,800円（税抜）から54,000円引きの489,800円（税抜）で購入可能だ。これらのモデルは、ハイパワーなプロセッサや最新のグラフィックボードを搭載し、ゲーマーやクリエイターに最適な選択となるだろう。

本セールは、他にも合計10商品が割引対象となっており、パソコンショップSEVENの特設ページで詳細を確認しよう。高性能PCを手に入れる絶好のチャンスをお見逃しなく。