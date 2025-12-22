最大12万5,000円引き！ パソコンショップSEVEN、12月25日限定の大型セール開催

セブンアールジャパンは、運営するパソコンショップSEVENにて、12月25日に『2025/12/25 24時間限定セール』を開催する。このセールは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大125,000円オフという、大きな割引を提供する期間限定イベントだ。

目玉商品として紹介されているのは、「ZEFT Z57X」。このモデルは、OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、intelの最新プロセッサCore Ultra9-285K、GeForce RTX 5090のグラフィックボード、さらに128GBのDDR5メモリや大容量ストレージを備えている。通常価格1,239,800円が125,000円引きとなり、特価の1,114,800円（税抜）で購入可能だ。

その他の注目商品には、「ZEFT R63O」や「ZEFT Z59M」がある。「ZEFT R63O」は、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9070XTグラフィックボードを搭載し、473,800円(税抜)の割引価格で提供される。「ZEFT Z59M」も26,000円引きの319,800円（税抜）で購入可能だ。

いずれのモデルも送料無料での提供となり、詳細や購入は、特設ページから確認できる。このセールは12月25日0:00から23:59までの24時間限定なので、最新PCをお得に手に入れるこのチャンスを逃さないように注意したい。