最大7万6000円引き。最新ゲーミングPCが「24時間限定」で大幅値下げ

セブンアールジャパンは、12月24日限定で『24時間限定セール』を開催する。このセールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大76,000円も値引きされる。

目玉商品として提供されるのは「ZEFT Z57V」で、通常価格735,800円（税抜）が76,000円引きの659,800円（税抜）で購入できる。OSにはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、プロセッサにはintel Core Ultra9-285を採用する。グラフィック性能もGeForce RTX 5080を備え、どんなゲームタイトルも快適にプレイ可能だとしている。メモリは64GB DDR5（32GB x2）と大量に搭載し、ストレージも十分な2000GB SSDを用意する。

その他のモデルも注目だ。「ZEFT Z55EKA」は通常価格514,800円（税抜）が51,000円引きで463,800円（税抜）に、そして「ZEFT R60CI」は429,800円（税抜）が40,000円引きで389,800円（税抜）と、どれも高性能でありつつコストパフォーマンスが高い。特に、「ZEFT Z55EKA」に関しては、プロセッサにintel Core Ultra7-265KF、グラフィックボードにGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GB DDR5（16GB x2）と2000GB SSDを備えているため、高速かつ安定した動作を実現する。

各商品はセブンアールジャパンのオンラインストアで購入可能であり、送料無料で提供される。さらに興味のある人は、セール特設ページを参照すると良いだろう。