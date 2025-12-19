RTX 5090×AMD Ryzen 7 9800X3Dが9.6万円オフ、24時間限定BTOセールが来た

セブンアールジャパンは、12月22日に「2025/12/22 24時間限定セール」を実施する。このセールでは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で96,000円オフとなる特別な機会を提供する。セール期間は12月22日の0:00から23:59までの24時間と限定されており、特設ページから購入可能だ。

今回のセールの注目商品は「ZEFT R60RZ」だ。このモデルには、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードが搭載されており、メモリは64GB DDR5となっている。通常価格915,800円から96,000円オフの特価819,800円（税抜）で提供されるほか、送料無料となる。高性能かつ大容量ストレージの装備で、ゲーム愛好者にぴったりのモデルだ。

また、「ZEFT R60FP」は通常価格449,800円が50,000円オフの特価399,800円（税抜）で購入できる。このモデルには、AMD Ryzen 9 9950X3DとRadeon RX 9060XTが搭載され、ハイパフォーマンスを実現している。一方、「ZEFT R60HJ」は、プロセッサにAMD Ryzen 9 9900Xを採用し、GeForce RTX 5070を搭載したモデル。こちらは特価388,800円（税抜）で提供される。

上記の3商品を含む全10商品がセール対象となっており、送料無料での提供となる。詳細は、セール特設ページURLで確認することができる。この機会を逃さず、最新のBTOパソコンをお得に手に入れてみてはどうだろうか。