ゲーミングPCが一斉値下げ、セブンアールジャパンが24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、12月21日に24時間限定で特別セールを開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが、期間中最大57,000円引きとなる。

セールの目玉商品である「ZEFT Z55XP」は、通常価格585,800円（税抜）から57,000円オフの528,800円（税抜）で提供される。このモデルは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサにintel Core Ultra9-285を採用。グラフィックボードにはGeForce RTX 5070、メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDを備えている。ケースはNZXT H9 FLOW RGB ホワイトを使用しており、850W 80Plus gold電源が搭載されている。

他にも「ZEFT Z55IX」や「ZEFT Z56Q」など複数の商品がセールに含まれている。特に「ZEFT Z55IX」は通常445,800円（税抜）のところ、46,000円オフで399,800円（税抜）となる。これらの製品は、セール期間中送料無料で提供される。

セールは12月21日0:00から23:59までの限定開催で、特設ページから購入できる。興味を持つ人は、この機会に最新の技術を採用したゲーミングPCを手に入れる絶好のチャンスだ。