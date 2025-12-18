Core Ultra 7×RTX 5070 Ti搭載機が5.9万円引き、パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンは、12月20日限定でパソコンショップSEVENの最新のゲーミングPCとデスクトップPCを対象とした24時間セールを実施する。最大59,000円オフの特別価格で、最新技術を詰め込んだハイエンドなモデルが手に入る絶好の機会となる。

今回のセールは、同社の人気モデル「ZEFT Z55XY」を筆頭に、最新鋭のスペックを誇るゲーミングパソコンが特別価格で提供される。「ZEFT Z55XY」は、intel Core Ultra7-265KFプロセッサ、GeForce RTX 5070 Tiグラフィックボード、64GBのDDR5メモリを搭載し、通常597,800円のところ、特別価格538,800円（税抜）で販売される。送料無料となり、トップクラスのパフォーマンスを提供する。

また、多様なニーズに応える「ZEFT R60IW」はAMD Ryzen 5 9600プロセッサとGeForce RTX 5060 Tiを組み合わせた仕様で、通常328,800円が特別価格299,800円（税抜）に。その他にも、バランスの取れたスペックで人気の「ZEFT Z55GD」も379,800円（税抜）で手に入る。これらのPCはすべてMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、最先端の機能を堪能できる。

購入は公式サイトから可能で、セールページにて詳細が確認できる。12月20日のみという短期間のため、目当ての商品を見逃さないようにすることが大切だ。この機会を利用して、自分のスタイルに最も合ったゲーミングPC、デスクトップPCを手に入れる絶好のチャンスを見逃すことなく活用しよう。