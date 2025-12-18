RTX 5090＋128GBメモリが10万円オフ、パソコンショップSEVENの“本気セール”は24時間限定

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、12月19日に『2025/12/19 24時間限定セール』を開催する。最新のゲーミングPCを含む全10商品が大幅値引きで提供されるこの機会は、12月19日0:00から23:59までの24時間のみとなる。

特に注目される商品は「ZEFT Z55IK」である。このミドルタワー型のハイエンドPCは、intel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、128GBのDDR5メモリを組み合わせることで、圧倒的なパフォーマンスを提供する。価格は通常999,800円から100,000円オフの899,800円（税抜）で、送料無料で購入できる。

他にも、「ZEFT Z58Q」や「ZEFT R60FR」など魅力的なモデルも特価対象となっている。「ZEFT Z58Q」はintel Core Ultra5-235とGeForce RTX 5060 Tiを備えたミドルレンジモデルで、通常価格259,800円が特価249,800円（税抜）となる。また、「ZEFT R60FR」はAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9060XTグラフィックボードを搭載しており、通常価格326,800円が特価299,800円（税抜）となる。

本セールは公式Webサイトで限定開催され、詳細情報や購入は特設ページからアクセス可能だ。この機会に最新のBTOパソコンをお得に手に入れるチャンスを逃さぬよう、早めにチェックしてほしい。