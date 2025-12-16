AMD Ryzen 7 7800X3D×RTX 5090が約9万円引き、パソコンショップSEVENの24時間限定BTOセールが強すぎる

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、12月18日に『2025/12/18 24時間限定セール』を開催する。セールは、12月18日0:00から23:59までの一日限りで実施され、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で89,000円オフになる特別な機会となる。

セールの目玉商品として注目されるのは、ZEFT R60AEだ。Windows 11 Proを搭載し、AMD Ryzen 7 7800X3DプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを組み合わせ、高い処理能力を実現する。メモリは64GB DDR5を搭載し、ストレージには大容量の2000GB SSDを備えている。通常価格878,800円（税抜）が、セール期間中は89,000円オフの789,800円（税抜）となり、送料無料となる。

他にも、ZEFT Z59FやZEFT R60IZといった性能面で優れたモデルもセール対象となっている。ZEFT Z59Fはintel Core Ultra9-285Kプロセッサを搭載し、GeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードで高品質な映像を提供する。価格は通常516,800円（税抜）のところ、51,000円オフの465,800円（税抜）となる。小型ケースながら効率的な設計が魅力だ。さらに、ZEFT R60IZはリーズナブルな価格でのハイパフォーマンスを提供し、通常価格286,800円（税抜）が17,000円オフの269,800円（税抜）となる。

これらの特価PCは、すべて送料無料で提供され、オンラインでの購入が可能だ。セール詳細については、特設ページをチェックしてみよう。