RTX 5090搭載機が値下げ、RTX 5070構成も割安に。セブンアールジャパン24時間限定セール

セブンアールジャパンは、12月17日に「2025/12/17 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPC及びデスクトップPCが最大107,000円オフになる。

セールには数々の魅力的な製品がラインナップされている。注目すべきは「ZEFT Z55XX」で、高性能な構成を持つ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはintel Core Ultra9-285を使用。GeForce RTX 5090の強力なグラフィックボードが備わっており、重いゲームもスムーズに動作する。メモリは64GB DDR5と大容量で、ストレージには2000GB SSDと2TB HDDを搭載。通常価格1,026,800円（税抜）のところが107,000円もオフとなり、セール特価で919,800円（税抜）となる。

他の製品としては「ZEFT R61GM」と「ZEFT Z59A」が挙げられる。ZEFT R61GMはAMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサを搭載し、人気ゲームも快適に楽しめるだろう。GeForce RTX 5070のグラフィックボードや32GBのメモリがしっかりとサポートする。価格は通常398,800円（税抜）で、セールでは29,000円オフの369,800円（税抜）で購入可能だ。

もう一方のZEFT Z59Aは、Intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを備えている。64GBのメモリを搭載し、2000GBのSSDがストレージを豊富に確保。通常価格から60,000円オフの499,800円（税抜）で手に入る。この特価セールは、ゲームを快適にプレイしたいユーザーにとって見逃せないチャンスだ。

全体で10商品が対象となり、特設ページで詳細を見ることができる。商品の購入はパソコンショップSEVENのウェブサイトを通じて可能で、送料無料でお届けする。