最新RTX 5090／5080搭載ゲーミングPCが値下げ　パソコンショップSEVENの24時間セールを見逃すな

セブンアールジャパンは、12月16日に『2025/12/16 24時間限定セール』を行う。最新のゲーミングPC、デスクトップPCが最大で77,000円オフとなるこの機会をぜひお見逃しなく。

セブンアールジャパンは、この12月16日に24時間限りのセールを開催し、最新のゲーミングPCとデスクトップPCを特別価格で提供する。中でも注目されるのが「ZEFT Z55GA」だ。搭載されるプロセッサはintel Core Ultra7-265Fで、グラフィックボードにはGeForce RTX 5090を採用する。メモリは32GB DDR5（16GB×2）、ストレージは1000GB SSDで、通常価格746,800円（税抜）から77,000円引きの669,800円（税抜）で購入できる。

もう一つの魅力的な製品「ZEFT Z55XZ」は、スペックは同じく高性能。プロセッサはintel Core Ultra7-265KF、グラフィックボードにGeForce RTX 5080を装備し、メモリも32GB DDR5（16GB×2）を搭載する。ストレージは2000GB SSDで、通常559,800円（税抜）より60,000円引きの499,800円（税抜）で提供される。

その他にも「SR-ar5-5460LP/S9ND」といった製品が、通常価格よりも割引価格で提供される。合計10商品がセール対象となり、いずれも送料無料だ。

詳細やその他の製品については、セール特設ページで確認できる。ぜひこの機会に高性能なPCをお得に手に入れてみてはいかがだろうか。