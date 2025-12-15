192GBメモリ＆2TB SSD搭載のフラッグシップ機が特価に。24時間限定の注目セール

セブンアールジャパンは、12月15日に「2025/12/15 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大90,000円オフの特別価格で提供される予定だ。

セールの目玉商品として注目されるのは「ZEFT R61AS」だ。これは、高性能のプロセッサAMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、192GBの大容量メモリと2000GBのSSDストレージを備えている。価格は799,800円（税抜）で、通常より90,000円割引される。他にも、「ZEFT Z59E」や「ZEFT Z55GE」など、お得な商品が多数ラインナップされている。

「ZEFT Z59E」には、intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5070が搭載され、メモリは32GB。こちらも通常価格より24,000円お得な309,800円（税抜）で購入可能だ。「ZEFT Z55GE」は、RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載したモデルで、26,000円オフの373,800円（税抜）となっている。

セールは12月15日0:00から23:59までの24時間限定で、パソコンショップSEVENの特設ページからオンラインで購入できる。全商品送料無料で提供され、合計10モデルがセール対象となる。