最大5.5万円オフ。パソコンショップSEVENが最新ゲーミングPC含む全10モデルを特価販売

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、12月14日に24時間限定の特価セールを実施する。セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で55,000円オフになるという驚きの値引きが行われる。

セールの絶好の機会には、特に注目すべき製品がいくつかある。まず、「ZEFT Z55XR」は高性能を誇るゲーミングPCで、Windows 11 Proを搭載し、intel Core i7-14700FプロセッサやGeForce RTX 5080グラフィックボードを採用している。メモリは64GB DDR5を備え、ストレージは2000GB SSDと十分な容量がある。通常価格524,800円（税抜）から特別価格の469,800円（税抜）で提供され、送料無料だ。

また、「ZEFT Z56V」は、ゲームだけでなく日常的な作業にも適したPCで、8GBのGeForce RTX 5060 Tiを搭載。こちらも11 Home 64ビット版のOSが付属し、特価226,800円（税抜）で販売される。さらに、「ZEFT R64N」にはAMD Ryzen 7 7700が搭載され、GeForce RTX 5070グラフィックボードを使用しており、ホワイトカラーのFractal Northケースが特徴的だ。通常価格271,800円（税抜）から値引きされて267,800円（税抜）での提供となる。

販売は12月14日のみで、時間は0:00から23:59までとなっている。他にも全10商品がセール対象としてリストアップされており、特設ページで詳細を確認することができる。