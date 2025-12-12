RTX 5090搭載機が値下げ、RTX 5070構成も割安に。パソコンショップSEVENの24時間限定セールが注目集める

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、12月13日に「2025/12/13 24時間限定セール」を開催する。今回のセールでは最新のゲーミングPCとデスクトップPCを最大80,000円オフの特価で提供する。

セールは12月13日0:00から23:59までの24時間限定で開催される。セールの目玉商品として、ハイエンドモデルの「ZEFT R60GH」が通常価格729,800円から80,000円オフの649,800円（税抜）で販売される。このモデルは、AMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサ、GeForce RTX 5090グラフィックボード、32GB DDR5メモリを備えており、ゲーミングPCとして高性能である。

その他のセール商品としては、「ZEFT Z56D」や「ZEFT Z55IH」がある。「ZEFT Z56D」は、intel Core i7-14700FとGeForce RTX 5070を搭載し、通常価格309,800円が21,000円オフの288,800円（税抜）となる。また、「ZEFT Z55IH」は通常価格399,800円が20,000円オフの379,800円（税抜）になり、64GBメモリと2000GBのSSDストレージを備えている。

これらのモデル以外にも、全10商品がセールの対象となる。セール商品はすべて送料無料で提供され、この機会に高性能パソコンを手に入れる絶好のチャンスだ。セールの詳細は、特設ページで確認できる。