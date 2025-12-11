AMD Ryzen 9 9950X3D×RTX 5080構成がまさかの特価！ パソコンショップSEVENの12/12セールが強すぎる

セブンアールジャパンは、12月12日に「2025/12/12 24時間限定セール」を開催する。今回のセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大56,000円オフとなる。セール対象商品としては、特に注目されるのが「ZEFT R61XC」、「ZEFT Z54HT」、そして「ZEFT Z55HT」だ。

まず、最新の「ZEFT R61XC」は、高性能なAMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、32GB DDR5メモリと1000GB SSDを備えている。この一台は通常価格569,800円だが、セールでは56,000円引きの特価513,800円（税抜）で提供される。性能とデザインに優れたNZXT H9 FLOW RGB ホワイトケースを採用している点も見逃せない。

次に、「ZEFT Z54HT」は、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載。このモデルも32GB DDR5メモリと1000GB SSDを装備し、Antec P10 FLUXケースに収められている。通常価格447,800円から48,000円引きの399,800円（税抜）で購入可能だ。

さらに、「ZEFT Z55HT」は同じく32GBメモリ、1000GB SSDを持ち、GeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載しており、外観の美しさを引き立てるAntec P20Cブラックケースを採用。こちらも通常価格447,800円が48,000円オフされて399,800円（税抜）で提供される。

これらのセール品はいずれも送料無料で、購入はパソコンショップSEVENの特設ページから可能だ。気になる詳細は、各商品ページで確認することができる。