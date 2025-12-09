最大95,000円オフ！ セブンアールジャパンが24時間限定で超特価PCを一斉値引き

セブンアールジャパンは、12月9日に24時間限定セールを開催する。この特別な1日限りのセールで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大95,000円オフの特別価格で提供する。

セールの目玉商品には、最強のスペックを誇る「ZEFT Z57X」が含まれている。この製品は、Microsoft Windows 11 Pro搭載で、intel Core Ultra9-285KプロセッサにGeForce RTX 5090グラフィックボードを備える。メモリは128GB DDR5（32GB x4）、ストレージは2000GB SSDと2TB HDDを併せ持ち、ゲームや高負荷な作業もスムーズにこなす。通常933,800円（税抜）のところ、今だけ838,800円（税抜）で購入可能だ。

また、コストパフォーマンスに優れた「ZEFT Z57Q」も見逃せない。こちらはintel Core i7-14700FプロセッサにGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GB DDR5メモリを備える。通常価格389,800円（税抜）が359,800円（税抜）と、さらにお得に手に入る。

そして「ZEFT Z55XH」もセール対象商品だ。本モデルはintel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5060グラフィックボードを採用し、シンプルかつ高性能なミドルレンジのPCを求める人に最適だ。通常226,800円（税抜）が223,800円（税抜）となっている。

他にも販売商品は多岐にわたり、全10商品がセール対象となっているため、パソコンショップSEVENの特設ページは要チェックだ。