RTX 5080×Core Ultra 9搭載のハイスペPCが“5.5万円オフ”で登場。12月8日だけのお得セール

セブンアールジャパンは、12月8日に24時間限定で特別セールを展開する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大55,000円の値引きで提供されるという。

一日限りのセールにおいて、特に注目されるのは「ZEFT Z57V」というモデルだ。こちらの製品は、高性能プロセッサのintel Core Ultra9-285とGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載しており、あらゆるゲーム体験が可能となる。大容量の64GB DDR5メモリと2000GBのSSDにより、高速な処理速度と大きなデータストレージを兼ね備えている。通常価格579,800円（税抜）から55,000円オフの524,800円（税抜）で購入可能だ。

また、「ZEFT R60SR」と「ZEFT Z56BC」もラインナップされている。ZEFT R60SRはAMDのプロセッサRyzen 7 9800X3Dを搭載し、GeForce RTX 5070を組み合わせている。通常価格333,800円（税抜）から24,000円オフの309,800円（税抜）。ZEFT Z56BCはintel Core Ultra7-265Fを搭載したバージョンで、通常価格309,800円（税抜）から22,000円オフの287,800円（税抜）となっている。これらのモデルは全て送料無料となる。

セールの情報や詳細、他のセール対象商品については、特設ページで確認できる。需要が高まる年末商戦で、お得に性能の高いPCを入手するチャンスとなる。