RTX 5080搭載機が5.1万円オフ！ 24時間だけの“最強コスパ”ゲーミングPCセール解禁

セブンアールジャパンは、12月7日に24時間限定で「2025/12/7 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCを含むデスクトップPCが最大で51,000円の割引となる。

期間は12月7日0:00から23:59までの一日限り。この特別なセールの主な商品として、次のようなPCがラインアップされている。

まず、「ZEFT Z55HS」は、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサはintel Core Ultra7-265KF、グラフィックボードにGeForce RTX 5080を採用している。メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDとなっており、通常518,800円（税抜）が51,000円オフの467,800円（税抜）で購入可能だ。

次に、「ZEFT Z55IT」では、intel Core Ultra5-235のプロセッサを採用し、グラフィックボードはGeForce RTX 3050。メモリ16GB DDR5、ストレージ1000GB SSDを搭載している。通常193,800円（税抜）が6,000円オフの187,800円（税抜）となる。

また、「ZEFT Z55XC」はintel Core Ultra7-265Fプロセッサ、GeForce RTX 5070グラフィックボード、メモリ32GB DDR5を備え、通常319,800円（税抜）が22,000円オフの297,800円（税抜）での販売となる。

詳細はセール特設ページに掲載されており、全10商品がセール対象となっているため、購入を検討するときはお見逃しなく。いずれの製品も送料無料で、各商品ページには詳細なスペックが記載されている。