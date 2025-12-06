最新BTO全10モデルが最大8万円オフ。12月6日限定の“パソコンショップSEVEN爆安セール”まとめ

セブンアールジャパンは、12月6日に『2025/12/6 24時間限定セール』を実施する。同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフになるという。特に注目すべきは、今回のセールで提供される商品に関する魅力的な価格設定だ。

同社のセールにおける主な品目の一つに「ZEFT Z55BY」がある。このミドルタワー仕様のゲーミングPCは、intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5090を搭載し、メモリ64GB DDR5、2000GB SSDといったハイスペックが理由で、通常価格796,800円（税抜）が今回のセールで716,800円（税抜）になる。この価格には送料無料が含まれている。

一方で、手軽に手が出しやすいエントリーモデルも充実している。「ZEFT Z56BL」は、intel Core Ultra5-235プロセッサを搭載し、GeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードを備えている。このモデルは、セール価格で226,800円（税抜）となり、こちらも送料無料だ。他の特価商品としては、AMD Ryzen 5 9600を搭載した「ZEFT R60IG」もあり、通常の376,800円（税抜）が349,800円（税抜）にディスカウントされる。

今回のセールでは、これらのモデル以外にも全10商品が割引対象となっており、詳細はセール特設ページで確認できる。開催期間は12月6日の0:00から23:59までの24時間限定で、特設ページからの購入が可能だ。ハイスペックなパソコンを手頃な価格で手に入るこの機会を逃さないようにしたい。