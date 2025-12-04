AMD Ryzen 7 7700×32GBメモリ搭載の万能BTOが値下げ。クリエイター用途にも強い1台

セブンアールジャパンは、12月4日に限定24時間のセールを開催。最大56,000円オフとなる魅力的な価格で最新のゲーミングPCやデスクトップPCを提供する。ユーザーにとっては見逃せない一日だ。

主なセール対象商品としては、「ZEFT R61XC」が挙げられる。このモデルには、最新のAMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載している。その性能は、ゲーミングPCとしての力を遺憾なく発揮する仕様だ。通常価格が569,800円のところ、セール価格は513,800円（税抜）となり、さらに送料無料で提供される。

一方、オールラウンドなスペックを求めるユーザーには「SR-ar7-7770U/S9ND」がおすすめだ。AMD Ryzen 7 7700プロセッサを搭載し、記憶容量も32GB DDR5を確保。日常の使用からクリエイティブワークまでカバーする能力を持つ。セールでは通常193,800円のところ、187,800円（税抜）で購入可能となり、こちらも送料無料で配送される。

セールは12月4日の0:00から23:59までの24時間限定。詳細については、セール特設ページを確認してほしい。全10商品がセール対象だ。