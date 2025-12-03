AMD Ryzen 9 9950Xモデルも大幅値引き！ パソコンショップSEVENの24時間セールで最新ハイエンドPCが特価に

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、12月3日に『2025/12/3 24時間限定セール』を開催する。同日0:00から23:59までの一日限りのセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で89,000円オフとなる。

セールの目玉となるのは、ハイエンドモデル「ZEFT Z55IK」だ。最新製品のスペックとしては、OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサにはインテルの最新型Core Ultra7-265Fを採用。グラフィックボードにGeForce RTX 5090を搭載し、128GBのDDR5メモリ、2000GBのSSDを持つ。これが通常877,800円（税抜）のところ、特価788,800円（税抜）で購入可能だ。

また、「ZEFT R60IJ」も注目の商品だ。このモデルでは、AMD Ryzen 5 9600をプロセッサに採用し、Radeon RX 9070XTを搭載。32GBのメモリと1000GBのSSDを備え、こちらは通常335,800円（税抜）が309,800円（税抜）に値下げされる。

さらにセールには、AMDのRyzen 9 9950Xを搭載した「ZEFT R63H」も含まれる。こちらも通常価格から28,000円オフの349,800円（税抜）で提供される。これらの商品はすべて送料無料で提供され、購入者にはとってお得な機会と言える。この期間限定セールを利用して、次世代の性能を持つPCを手に入れてみてはいかがだろうか。